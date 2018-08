Português quer matar ex mas dá tiro mortal a amigo desta nos EUA

Um português, de 40 anos, está a ser julgado num tribunal do Condado de Monmouth, em New Jersey, após ter assassinado Marco António Rosa Moreira, de 45 anos, residente em Ocean Township.



Miguel Leal Câmara, natural dos Açores, residente em Long Branch, tentava matar a ex-namorada quando acabou por matar o amigo desta, avança o site Luso Americano.



O arguido "entrou no restaurante e aproximou-se da mesa onde se encontrava a ex-namorada, acompanhada de membros da sua família e de Marco Moreira violando uma ordem de restrição existente", defendeu o Ministério Público.



Após se aproximar, o açoreano apontou uma arma à cabeça de Marco e disparou. O momento desencadeou, posteriormente, uma luta entre o arguido e amigos da vítima mortal.



"Durante a luta que se seguiu, Moreira tentou matar a sua ex-namorada, mas não teve sucesso", disse uma testemunha que estava no restaurante.





A joint investigation by the #mcponj and the @LongBranchPD led to the arrest of Miguel Leal Camara, 40. Camara is charged with first degree Murder, in connection with the fatal shooting of 45-year old Marco Antonio Rosa Moreira, of Oakhurst. https://t.co/c1E1P4DrF8