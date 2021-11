Postos de combustível incendiados em guerra de milícias no Rio de Janeiro

Dois postos de combustíveis foram incendiados e ficaram totalmente destruídos na madrugada desta quinta-feira na região de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, em mais um episódio da violenta guerra que opõe desde Junho duas milícias armadas daquela cidade brasileira. Ninguém se feriu, mas os dois ataques aumentaram ainda mais o medo da população que vive na zona oeste da cidade, onde os dois grupos se enfrentam desde Junho.

Os ataques ocorreram na Avenida Brasil, importante via expressa que liga o Rio de Janeiro a cidades da área metropolitana e a outros estados, perto do cruzamento com a Rodovia Rio-São Paulo. Homens encapuzados e empunhando armas de guerra chegaram de repente, atearam fogo aos dois postos e fugiram em seguida, antes de a polícia ser chamada.

Segundo informações que correm de boca em boca na região, o ataque foi levado a cabo pela milícia comandada por Danilo Dias Lima, conhecido como "Tandera". Ele é rival de Luiz António da Silva Braga, o Zinho, chefe da milícia que domina a área onde ficam os postos incendiados.

Horas antes dos ataques, mensagens divulgadas através do Whatsapp avisavam os habitantes das favelas da região que "Tandera" ia desencadear acções contra o rival, com o qual disputa o controle daquela área, e que os moradores deveriam manter-se dentro de suas casas para não serem atingidos ou ficarem na linha de fogo. Por isso, quando os postos foram incendiados, não havia ninguém nas proximidades.

Zinho e Tandera faziam parte da mesma milícia, controlada pelo criminoso conhecido como Ecko, morto pela polícia na casa da mulher no dia 12 de Junho, Dia dos Namorados no Brasil, quando foi levar-lhe um valioso colar como presente de apaixonado. Tandera, que era braço direito de Ecko e Zinho, irmão do miliciano morto, reivindicaram ambos o direito de assumir a chefia da maior milícia do Rio e, não chegando a acordo, iniciaram uma guerra que já matou muitos membros dos dois grupos e tem levado o pânico a favelas de Santa Cruz, Campo Grande e Paciência, entre outras áreas da zona oeste do Rio de Janeiro.