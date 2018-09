Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

'Prédio do sexo', o edifício de oito andares que alberga mais de 300 prostitutas

Cada uma das mulheres cobra cerca de seis euros por cada 15 minutos com um cliente.

12:26

É conhecido pelo 'prédio do sexo' por albergar 360 mulheres que trabalham como prostitutas, em São Paulo, no Brasil.



O edifício tem oito andares e é frequentado por vários clientes que vão à procura de serviços sexuais. Por fora, o prédio parece meramente residencial, no entanto, é o palco de um flagelo que continua a dominar naquela cidade brasileira: a prostituição.



A Rede TV decidiu explorar este espaço e os seus meandros e divulgou uma reportagem realizada por um jornalista da estação que vestiu a pele de um cliente e que descobriu que cada prostituta cobra cerca de seis euros por cada 15 minutos.