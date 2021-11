O presidente chinês, Xi Jinping, avisou esta terça-feira o homólogo norte-americano, Joe Biden, de que encorajar a independência de Taiwan seria “brincar com o fogo”, marcando claramente a posição de Pequim relativamente a um dos principais focos de tensão entre os dois países. Apesar do aviso, o encontro virtual de mais de três horas e meia entre os dois presidentes foi descrito como “franco, cordial e respeitoso”, com ambos a concordarem na necessidade de garantir que a rivalidade mútua não resvale nunca para o conflito.









Como se esperava, a questão de Taiwan acabou por ser o assunto mais delicado em cima da mesa, com Xi Jinping a reiterar que a China está preparada para tomar “medidas decisivas” se Taiwan ultrapassar as “linhas vermelhas” de Pequim e declarar a independência, e a alertar Biden para a tentação de usar a questão de Taiwan como forma de tentar conter a China. “Essas tentativas são extremamente perigosas, é o mesmo que brincar com o fogo. E quem brinca com o fogo queima-se”, avisou o presidente chinês. Biden não se deixou intimidar e frisou que os EUA “se opõem fortemente a qualquer tentativa unilateral de alterar o ‘status quo’ ou ameaçar a paz e a estabilidade no estreito de Taiwan”.

Apesar das palavras duras, ambos sublinharam a necessidade de “cooperação” e “comunicação” entre os dois países e de enfrentarem os desafios globais “em conjunto”, num sinal positivo de desanuviamento após quatro anos de tensão.