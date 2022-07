Presidente chinês envia condolências ao Japão por morte de ex-primeiro-ministro

O Presidente chinês, Xi Jinping, expressou este sábado as "profundas condolências" ao primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, pelo assassinato do antigo líder Shinzo Abe, anunciou a emissora estatal chinesa CCTV.

"Em nome do Governo e do povo chineses, e em seu nome, Xi Jinping expressou as suas profundas condolências após a morte prematura do antigo primeiro-ministro Shinzo Abe", apontou a CCTV, acrescentando que Xi Jinping ficou "profundamente entristecido com a morte súbita" do antigo líder.

Shinzo Abe foi atingido mortalmente com dois tiros, na sexta-feira, quando discursava num comício de rua do Partido Liberal Democrático (LDP, no poder), perto da estação ferroviária de Nara.