Presidente do Banco Central Europeu considera "muito improvável" subida das taxas de juro em 2022

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, considerou esta quarta-feira, na sessão solene do 175.º aniversário do Banco de Portugal, em Lisboa, "muito improvável" que estejam reunidas as condições para subir as taxas de juro em 2022.A mensagem transmitida por Christine Lagarde contrasta com aquilo que tem vindo a ser incorporado pelos mercados financeiros, que antecipam uma primeira subida da taxa de juro daqui a menos de um ano.

Falando acerca das três condições que "precisam de ser satisfeitas antes de as taxas começarem a subir", Christine Lagarde considerou que no próximo ano ainda não estarão reunidas as condições para essa subida.

"Apesar da atual subida da inflação, as perspetivas para a inflação no médio prazo permanecem moderadas, e portanto é muito improvável que essas três condições sejam satisfeitas no próximo ano", disse esta quarta-feira na sessão que decorreu no Museu do Dinheiro, em Lisboa.

Falando acerca do programa de emergência de compra de ativos adotado para fazer face à pandemia de covid-19 (PEPP), Christine Lagarde afirmou que "por agora" o BCE continuará a usá-lo "para salvaguardar as condições de financiamento favoráveis e assegurar que os custos do crédito para todos os setores da economia não apertam indevidamente".

"Um aperto indevido das condições de financiamento não é desejável numa altura em que o poder de compra já está a ser comprimido por maiores contas na energia e nos combustíveis, e representaria um vento contrário sem garantia para a recuperação", afirmou Christine Lagarde.

A presidente da instituição sediada em Frankfurt acrescentou ainda que as medidas de calibração do ritmo de compra de ativos "num mundo pós-pandémico" serão anunciadas em dezembro pelo BCE.

"Mesmo depois do esperado fim da emergência pandémica, será importante que a política monetária -- incluindo a calibração apropriada da compra de ativos -- apoie a recuperação e o regresso sustentado da inflação para o nosso objetivo de 2%", vincou.

Antes de Lagarde, falou Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, que sublinhou que a zona euro não pode "hesitar" no caminho no sentido da garantia europeia dos depósitos – a terceira e última "perna" da União Bancária, que continua por concluir e que levaria a que os depósitos bancários fossem garantidos não por um sistema nacional de garantia mas, sim, uma plataforma à escala da zona euro.

As declarações foram feitas durante a sessão solene comemorativa do 175º Aniversário do Banco de Portugal, cujo anfitrião é o governador Mário Centeno e que conta com intervenções da Presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, e do Primeiro-Ministro, António Costa.