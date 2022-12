Envelope com explosivos endereçada a Presidente do governo espanhol intercetada a 24 de novembro

De acordo com o jornal El Mundo, a Polícia Nacional teve conhecimento do envio de material pirotécnico a Pedro Sánchez, que foi detetado e neutralizado pelos serviços de segurança da Presidência do Governo.

Um envelope com material explosivo, endereçado ao Presidente do governo espanhol, Pedro Sanchéz, na sede do governo espanhol, foi intercetado a 24 de novembro de acordo com a informação divulgada pelo Ministério do Interior Espanhol. Nas últimas 24 horas foram enviadas três outras cartas, em Espanha.