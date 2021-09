Presidente do Senado reafirma defesa da democracia no Brasil

O presidente do Senado brasileiro, Rodrigo Pacheco, reafirmou esta terça-feira a defesa da democracia, no dia em que o país comemora o feriado de Independência e é palco de protestos convocados por apoiantes do Presidente, que contestam o sistema democrático.

"Ao tempo em que se celebra o Dia da Independência, expressão forte da liberdade nacional, não deixemos de compreender a nossa mais evidente dependência de algo que deve unir o Brasil: a absoluta defesa do Estado Democrático de Direito", escreveu Pacheco na rede social Twitter.

Nesta terça-feira o presidente do Senado, câmara alta do Congresso do país sul-americano, também publicou um artigo no jornal O Estado de S.Paulo em que frisou que "liberdade e democracia são valores que não pertencem à direita ou à esquerda, nem são propriedade de um ou de outro grupo de cidadãos".