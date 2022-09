Presidente do Supremo Tribunal brasileiro discursa em defesa da democracia

A juíza Rosa Weber tomou posse, na segunda-feira, como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil, com um discurso em defesa da democracia e do sistema eleitoral brasileiro.

Numa cerimónia em que o chefe de Estado, Jair Bolsonaro, se fez notar pela ausência, Rosa Weber, de 73 anos, a terceira mulher a assumir a presidência do STF, defendeu o Estado de direito e o importante papel do Supremo Tribunal em "tempos particularmente difíceis da vida institucional".

Embora não tenha mencionado ninguém em particular, o discurso surgiu no meio de tensões permanentes entre o executivo e o judiciário sobre os ataques dos apoiantes de Bolsonaro às instituições e os ataques do próprio Presidente brasileiro ao sistema eleitoral do país e a vários juízes.