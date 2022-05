Primárias hoje em cinco estados norte-americanos testam infuência de Donald Trump

A influência do ex-presidente norte-americano Donald Trump será esta terça-feira testada nas primárias norte-americanas, com os estados da Pensilvânia, Carolina do Norte, Kentucky, Idaho e Oregon a irem a votos.

Trump fez movimentos ousados ao apoiar, na Pensilvânia, o cirurgião Mehmet Oz - mais conhecido como o apresentador do programa televisivo "The Dr. Oz Show" - , e o deputado Ted Budd, na Carolina do Norte.

O outrora pouco conhecido Budd está agora numa posição forte para ganhar a indicação republicana, mas Oz tem pela frente uma primária que se prevê disputada contra um ex-CEO de um fundo de investimento, David McCormick, e a ativista conservadora Kathy Barnette, que tem crescido nas sondagens.