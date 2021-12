Primeira-ministra da Finlândia apanhada em discoteca após contacto com infetado com Covid-19

A primeira-ministra da Finlândia pediu desculpa depois de ter sido apanhada festa após ter estado em contacto com um caso de Covid-19.Sanna Marin saiu no sábado à noite depois do ministro dos Negócios Estrangeiros ter testado positivo.De acordo com a BBC, Marin teria uma primeira indicação de que não precisaria de cumprir isolamento, uma vez que estava totalmente vacinada contra o vírus. No entanto, foi depois aconselhada a fazê-lo através de uma mensagem para o telemóvel do trabalho, que terá ficado em casa quando saiu no passado sábado.De acordo com a revista Seiska, Sanna foi apanhada numa discoteca em Helsínquia pelas 03h00."Peço desculpa por nã ter percebido que precisava de fazê-lo [isolamento]", referiu a ministra, assumindo a responsabilidade pela "falta de informação" sobre os procedimentos a seguir.Na Finlândia, quem está vacinado com duas doses da vacina contra a Covid-19 não está obrigado a cumprir isolamento caso tenha contacto com uma pessoa infetada. No entanto, as indicações apontam para um isolamento até obter um resultado a um teste.