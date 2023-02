Primeira-ministra moldava anuncia demissão após 18 meses de governo marcados pela guerra na vizinha Ucrânia

A primeira-ministra da Moldávia, Natalia Gavrilita, anunciou, esta sexta-feira, que o governo do país se demite, após 18 meses no poder, marcados pela turbulência económica e pelas réplicas da guerra da Rússia contra a vizinha Ucrânia, avança a Reuters."Acredito no povo moldavo. Acredito na Moldávia", disse Natalia Gavrilita, numa conferência de imprensa. "Acredito que seremos capazes de ultrapassar todas as dificuldades e desafios".O país da antiga república soviética, de 2,5 milhões de habitantes, sofreu com o aumento da inflação e foi pressionado no ano passado, por um afluxo de refugiados ucranianos. Também sofreu cortes de energia na sequência de ataques aéreos russos às infra-estruturas energéticas ucranianas e tem lutado para quebrar a sua dependência do gás russo.Esta sexta-feira, a Moldávia confirmou que um míssil russo violou o espaço aéreo do país, antes de entrar na Ucrânia.