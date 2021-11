Primeira vacina contra cancro da mama vai ser testada em humanos

É uma nova esperança no caminho da cura para o cancro. Uma vacina para prevenir o cancro vai agora avançar para testes clínicos nos Estados Unidos.



A nova fase segue-se após resultados promissores em animais, no Centro Lerner de Investigação.

A vacina visa prevenir o desenvolvimento do cancro da mama triplo negativo (TNBC, na sigla em inglês).

Administration (FDA), aprovou o estudo e o recrutamento está agora aberto. Na primeira fase participam entre 18 a 24 pessoas, sendo aberto tanto para mulheres como homens.

teste

O ensaio clínico está a cargo de Thomas Budd

, do Centro de Investigação Lerner em Cleveland.



α-lactalbumin, previne o cancro da mama nos animais em risco da doença.

Os testes clínicos vão avançar, focando-se em pessoas que fizeram tratamentos para o cancro triplo negativo e correm o risco do cancro voltar. No entanto, testes poderão ser expandidos, incluindo para pessoas que estão em risco de desenvolver cancro da mama.O objetivo da primeira fase de testes é perceber qual a dosagem indicada para pacientes com TNBC numa fase inicial do diagnóstico e otimizar a resposta imunológica do corpo à vacina.