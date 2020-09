Primeiro lote de vacina russa contra Covid-19 disponibilizado à população

O Ministério da Saúde russo anunciou esta segunda-feira o lançamento do primeiro lote de uso civil da vacina contra a Covid-19 Sputnik V.A informação avançada pela agência estatal de notícias russa, Sputnik News, dá conta que vão ser entregues os primeiros lotes de vacinas em várias regiões do país.

"O primeiro lote da vacina Sputnik V para a prevenção contra a infeção pelo novo coronavírus, desenvolvida pelo Centro Nacional de Pesquisa de Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya, do Ministério da Saúde da Rússia, passou pelos testes necessários de qualidade nos laboratórios do Roszdravnadzor [Serviço Federal de Vigilância na Área da Saúde] e foi colocado em circulação civil", avançou o ministério em comunicado oficial publicado no site da instituição.