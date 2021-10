Princesa japonesa deixa de fazer parte da família real ao casar com plebeu

estatuto real ao

alguém que não pertence aos círculos reais, a

compensação financeira oferecida às mulheres que deixam a família real. Foi a primeira mulher a recusar a oferta.





Leia também Publicação sobre “veneno” na vacina de André Ventura põe Chega a ‘arder’



Numa conferência de imprensa, Mako agradeceu a todos os que apoiaram a união. "Estou muito grata por todos aqueles que me continuaram a apoiar. Para mim o Kei é insubstituível. O casamento era uma escolha obrigatória para nós", contou.

o homem trabalha enquanto advogado.Numa conferência de imprensa, Mako agradeceu a todos os que apoiaram a união. "Estou muito grata por todos aqueles que me continuaram a apoiar. Para mim o Kei é insubstituível. O casamento era uma escolha obrigatória para nós", contou.

A Princesa Mako, do Japão, casou esta terça-feira com o namorado, Kei Komuro, abdicando assim do estatuto de realeza.Segundo a lei japonesa, as mulheres da família real imperial são obrigadas a abdicar docasar comlgo que não acontece no caso dos homens.O casal apresentou o registo do casamento na manhã de terça-feira. Além de não cumprir os ritos tradicionais de um casamento real, Mako recusou ainda aÉ esperado que o casal se mude para os Estados Unidos, onde