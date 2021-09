Princesa Mako do Japão renuncia ao subsídio de casamento tradicional

A Princesa Mako do Japão planeia renunciar ao tradicional apoio financeiro dado pelo Estado às mulheres da Família Imperial Japonesa, noticiaram este sábado os meios de comunicação japoneses.

Mako, 29 anos, sobrinha do Imperador Naruhito, planeia casar-se com Kei Komuro, que está a estudar nos Estados Unidos, no próximo mês, num casamento civil que tem atraído enorme atenção dos media desde que os dois anunciaram o seu noivado em 2017.

O casamento da princesa com um homem fora da Família Imperial japonesa implica a sua desassociação da Família Imperial, de acordo com a Lei da Casa Imperial, que também concede direitos exclusivos de sucessão masculina ao Trono de Crisântemo.