Principal opositor de Putin desaparecido há vários dias

O político da oposição russa Alexei Navalny está desaparecido depois de ter sido retirado da colónia penal IK-6 na região de Vladimir, a leste de Moscovo, avançam aliados de Navalny, segundo a Reuters.Os colaboradores de Navalny têm estado a preparar-se para a possível transferência para uma colónia de regime mais severo, depois de ter sido condenado em agosto a mais 19 anos de prisão, para além dos 11 anos e meio que já cumpria.A porta-voz de Navalny, Kira Yarmysh, disse que o pessoal das instalações IK-6 em Melekhovo tinha dito ao seu advogado, que o aguardava no exterior da prisão a 6 de dezembro, que o líder da oposição já não se encontrava entre os reclusos. "Recusam-se a dizer para onde o levaram", declarou a advogada na rede social X.O desaparecimento ocorre no início do período de campanha para as eleições presidenciais, nas quais Vladimir Putin confirmou na sexta-feira que se candidataria a um novo mandato de seis anos.