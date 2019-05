Principal suspeito de ataque em Lyon admite ter feito a bomba

O principal suspeito do ataque em Lyon, no sudeste da França, admitiu às autoridades ter feito a bomba que explodiu na sexta-feira e que causou 13 feridos, foi esta quarta-feira anunciado.Detido na manhã de segunda-feira em Lyon, Mohamed Hichem M., um argelino de 24 anos, confessou que elaborou a bomba, durante um interrogatório nas instalações da subdiretoria antiterrorista nos subúrbios de Paris, onde está detido.Na sexta-feira, o procurador especial contra atividades terroristas, Remy Heitz, referiu-se às informações recolhidas pelas câmaras de vigilância e que mostravam um ciclista que se dirigiu para o centro de Lyon.O homem abandonou a bicicleta antes de entrar na rua destinada apenas a peões e colocou um saco de papel junto a um bloco de cimento frente a uma padaria.As mesmas imagens mostram o homem a dirigir-se pelo mesmo caminho para o local onde tinha deixado a bicicleta.Um minuto depois a bomba explodiu, ferindo 13 pessoas.Os investigadores descobriram no local estilhaços de parafusos, berlindes de vidro e pilhas que podem ter sido projetados pelo engenho explosivo.