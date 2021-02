Procurador do BES indicado para o Colégio da Procuradoria Europeia

O procurador que liderou a investigação ao Grupo Espírito Santo (GES/BES) foi nomeado pela ministra da Justiça para ocupar o lugar de procurador europeu delegado no Colégio da Procuradoria Europeia.José Ranito, magistrado no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), liderou durante seis anos uma equipa de sete procuradores e dezenas de investigadores que reuniram milhares de informações que suportam a acusação a 25 arguidos, dos quais 18 são pessoas singulares e sete são pessoas coletivas.Considerado um dos processos mais complexos da Justiça portuguesa, o caso GES/BES, apurou o CM, será defendido em tribunal por José Ranito, apesar da nomeação agora conhecida. Embora a nota do ministério de Van Dunem não indique os nomes dos magistrados, já foi divulgado publicamente que se trata dos procuradores José António Lopes Ranito, Rui Pedro Correia Ramos, Sandra Elisabete Milheirão Alcaide e Sofia Cardoso Pires. Os candidatos foram selecionados pelo Conselho Superior do Ministério Público na "sequência de procedimento concursal".