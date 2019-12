Professor de 31 anos morre após ser atingido por cadeira atirada por aluno

Lee Sims, professor assistente de 31 anos, foi encontrado morto em casa após ter sido atingido por uma cadeira atirada por um aluno no interior da sala de aula.A vítima residia em Bridgend, no País de Gales, e tinha três filhos. As causas da sua morte ainda estão por confirmar, no entanto, o jornal The Mirror avança que a escola onde dava aulas está encerrada para investigações policiais.Este estabelecimento de ensino é uma escola especial que alberga 147 alunos com idades entre os sete e os 19 anos de idade. Lee teria sido alegadamente alvo de uma agressão por parte de um estudante, que lhe atirou uma cadeira na semana passada.