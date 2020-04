Professora de 30 anos morre infetada com coronavírus depois de lhe ter sido negado teste por duas vezes

Uma professora de 30 anos de estudos sociais, em Brooklyn, na cidade norte-americana de Nova Iorque, morreu infetada com coronavírus, depois de lhe ter sido negado por duas vezes o teste à Covid-19.









Rana Zoe Mungin esteve internada no hospital durante mais de um mês. Segundo a ABC News, acabou por morrer na segunda-feira à tarde, confirmou a mãe à ABC News.

irmã mais velha morreu de ataque de asma 15 anos antes.

Rana Zoe Mungin era docente na Ascend Academy, a leste de Nova Iorque,

uma área da cidade que está entre as mais atingidas pela pandemia de coronavírus, segundo dados do departamento de saúde do estado.



O caso desta doente reflete os dados divulgados pelo CDC (Centro de Controlo e Prevenção de Doenças), que mostram que os afro-americanos estão a ser severamente afetados pelo Covid-19 em todo o país, representando 30% dos casos de coronavírus no país.



"Ela morreu não apenas por causa do coronavírus, mas porque vivemos num mundo racista", afirmou à ABC News uma amiga da vítima.

"Estou com o coração partido e não sei viver num mundo sem a Zoe. Mas também estou com raiva. Estou com raiva que os seus alunos tenham perdido um professor maravilhoso e comprometido", acrescentou Maciel.



A presidente do Wellesley College, Dra. Paula Johnson, chamou a atenção para o impacto desproporcional da Covid-19 em mulheres negras.

"Rana tocou a vida de tantos membros de nossa comunidade durante o tempo que passou aqui em Wellesley", disse Johnson à ABC News.