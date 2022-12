Proibida a venda de cães, gatos e coelhos em lojas de animais em Nova Iorque a partir de 2024

As lojas de animais do Estado de Nova Iorque, nos EUA, vão ser proibidas de vender cães, gatos e coelhos a partir de 2024. A medida tem por objetivo impedir a venda dos animais de estimação em condições desumanas.A legislação foi assinada esta quinta-feira pela governadora Kathy Hochul, reporta o jornal norte-americano The New York Times. Com esta proibição, as autoridades esperam também impedir e reduzir o fluxo de criadores comerciais que não cuidam da forma devida dos animais e que depois os vendem doentes aos consumidores. Isto acaba por causar sofrimento aos animais e maiores despesas para os donos."Estes animais são seres vivos e amorosos que devem ser tratados com respeito. Esta lei vai salvar inúmeros animais de abusos nas mãos de horrendos moinhos de cachorros e estou entusiasmado por ela estar agora promulgada", disse o Senador Estadual Michael Gianaris, um democrata de Queens que patrocinou a legislação.Parte da intenção da legislação é encorajar as pessoas a adotar animais de estimação de abrigos e organizações de salvamento, uma vez que muitos foram abandonados por pessoas.À adoção desta medida reagiram negativamente algumas lojas que asseguram trabalhar com um conduta e ética adequadas. Um dos argumentos utilizados foi o de que a medida iria dificultar os nova-iorquinos a adotar um animal de estimação e a procurar outros formas menos confiáveis.