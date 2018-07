Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Protesto contra Trump junta mais de 250 mil pessoas nas ruas em Inglaterra

Primeira visita oficial do presidente americano envolta em polémica.

18:14

Cânticos contra Donald Trump que afirmam que o presidente americano "tem de ir" estão a assombrar a primeira visita oficial do líder a Londres. Milhares de protestantes têm marchado pelas ruas londrinas esta sexta-feira de cartazes em punho contra Trump alegando que este deveria ser banido.



O protesto já tem nome, chama-se "Juntos contra Trump", e a organização fala em 250 mil pessoas na rua em várias cidades britânicas.



"Tranquem-no na torre", lê-se num dos cartazes a alguns metros do local onde o PríncipeHarry eMeghanMarkle se casaram.



Os direitos das mulheres, a imigração e a comunidade LGBTI são os principais temas que levaram os britânicos a virar-se contra o presidente.



DonaldTrump vai encontrar-se esta sexta-feira com a rainhaElizabeth acompanhado porMelaniaTrump. As expetativas são muitas uma vez que o comportamento do presidente americano torna imprevisível se este cumprirá ou não o protocolo.