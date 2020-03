Putin abre caminho para ficar no poder até 2036

O Parlamento russo aprovou esta terça-feira por esmagadora maioria uma proposta para permitir ao presidente Vladimir Putin cumprir mais dois mandatos, abrindo caminho à sua continuação no poder até 2036.A medida será submetida a referendo popular a 22 de abril, juntamente com as restantes alterações constitucionais propostas em janeiro pelo presidente.A proposta foi feita de surpresa esta terça-feira de manhã no Parlamento por Valentina Tereshkova, a famosa cosmonauta russa que foi a primeira mulher a viajar no espaço e que é deputada pelo partido Rússia Unida, de Putin.Numa sequência de eventos perfeitamente coreografada, o presidente do Parlamento anunciou que os deputados não podiam tomar uma decisão dessa magnitude sem ouvir o presidente, o qual chegou logo a seguir para aceitar a proposta.A única condição que colocou foi ter a garantia do Tribunal Constitucional de que a medida não seria contrária ao que está previsto na Constituição.De seguida, a medida foi votada e aprovada com 380 votos a favor e 44 contra pelos deputados, abrindo caminho à sua inclusão no referendo de abril.O atual mandato de Putin, de 67 anos, termina em 2024. Se for reeleito para mais dois mandatos de seis anos, o presidente russo ficará no poder até 2036, quando tiver 83 anos. Recorde-se que Putin já vai no quarto mandato como presidente, além de ter cumprido pelo meio outros dois como primeiro-ministro.