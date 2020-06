Putin decreta estado de emergência em cidade russa após enorme derrame de combustível no Árctico

O presidente russo, Vladimir Putin, aprovou o estado de emergência na cidade ártica de Norilsk na quarta-feira, após um enorme derrame de combustível num rio.



O incidente aconteceu quando um tanque de combustível numa usina elétrica na região industrial remota perdeu pressão, no passado dia 29 de maio, e derramou 20 mil toneladas de combustível e lubrificantes. Grande parte desaguou no rio Ambarnaya.







O órgão estatal responsável pelas questões ambientais referiu que 15 mil toneladas de produtos petrolíferos penetraram no sistema fluvial e outras 6 mil no subsolo. A agência estadual de pesca fala mesmo em décadas para a recuperação do rio.



Graças a imagens aéreas publicadas pela agência de notícias RIA, é possível ver uma extensão de água vermelha, estendendo-se de costa a costa num rio e numa das suas ramificações.



Putin apoiou a declaração do estado nacional de emergência na área, uma vez que tal medida pode ajudar na limpeza, mas aproveitou para censurar um alto funcionário da televisão que criticou a ausência de resposta estatal.



Norilsk é uma cidade remota com 180 mil habitantes, situada dentro do Círculo Polar Ártico, e construída em torno da Norilsk Nickel, a maior produtora mundial de níquel e paládio.



A empresa diz que está a fazer os possíveis para esclarecer o derrame. Vários especialistas chegaram de Moscovo, capital russa, para isolar a parte afetada do rio e impedir assim que os derivados de petróleo se espalhem ainda mais.