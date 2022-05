Putin já perdeu 30 mil militares na guerra. Corpos são acumulados em comboios com sistemas de refrigeração

O presidente russo, Vladimir Putin, perdeu cerca de 30 mil soldados desde o início da guerra na Ucrânia. Alguns corpos foram vistos empilhados em comboios com sistemas de refrigeração. O vídeo divulgado pelo chefe de uma empresa ferroviária ucraniana, Alexander Kamyshin, mostra corpos de soldados russos que são colocados dentro dos comboios para serem enviados para os respetivos familiares.

"Tratamos os russos mortos melhor do que eles tratam os ucranianos vivos. É apenas outra coisa que nos torna diferentes", escreveu Kamyshin no Twitter. De acordo com o jornal The Mirror, a rede ferroviária diz estar pronta para entregar uma carga de aproximadamente 200 militares de volta para a Rússia.

Ao longo do vídeo são feitas diversas referências à hesitação da Rússia em recolher os corpos. O Conselheiro do Ministro de Assuntos Internos da Ucrânia, Anton Gerashchenko, disse, através do Twitter, que "a Rússia ainda não está a recolher os corpos dos seus soldados mortos, que estão em comboios refrigerados perto de Kiev. Há mais de 250 corpos."

O Ministério da Defesa britânico informou que o número de soldados mortos desde o início das invasões é semelhante ao experimentado pela União Soviética durante os nove anos de guerra com o Afeganistão.

De acordo com o jornal britânico, as estatísticas oficiais da Ucrânia mostram que o líder russo perdeu também mais de 1.200 tanques de combate, 204 aviões e 13 barcos.