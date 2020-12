Puurs é uma cidade belga com cerca de 16 mil habitantes. E é nesta pequena cidade, no centro da Bélgica, que se situa um dos centros de produção da Pfizer, que produz o que o mundo mais aguarda: as vacinas contra a Covid-19.Este domingo saíram para Inglaterra, de um dos centros de fabrico da Pfizer, as primeiras doses das vacinas que chegarão a um total de 50 milhões ainda este ano e 1300 milhões nos primeiros meses de 2021, para abastecer a Europa. A imprensa britânica caracterizou Puurs como "a cidade que vai salvar o mundo".Segundo o porta-voz da empresa, Koen Colpaert, o compromisso da Pfizer com a Bélgica nasceu em 1950, após a II Guerra Mundial, quando várias farmaceúticas americanas apostaram no país. O primeiro-ministro belga, Alexander de Croo, também realça a importância do país perante a pandemia que o mundo vive: "A Bélgica vai desempenhar um papel importante", disse Croo.Aos inúmeros jornalistas que todos os dias que juntam à porta da fábrica, o presidente da autarquia, Koen Van den Heuvel, admitiu: "Estou orgulhoso que a Pfizer decida produzir aqui a vacina. As pessoas de Puurs também"."Num período tão difícil para todos nós, ajuda muito saber que estamos a fazer um produto que será fundamental no futuro", disse o autarca ao El País.O fabrico das vacinas contra a Covid-19 permitiu que a Bélgica conseguisse manter o desemprego controlado. Puurs até criou novos empregos. A Pfizer contratou mais 300 pessoas para aumentar a produção da empresa. "São cargos com salários altos. E isso significa que somos competitivos pela qualidade dos nossos trabalhadores", destaca Koen Van den Heuvel.