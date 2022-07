Está a decorrer o julgamento do autor do tiroteio em massa mais mortífero da história dos Estados Unidos e Nikolas Cruz poderá enfrentar agora a pena de morte ou prisão perpétua. Nikolas Cruz declarou-se culpado em outubro do ano passado pela morte de 17 pessoas e tentar matar outras tantas na Escola Secundária Marjory Stoneman Douglas, em Parkland, na Florida.14 de fevereiro de 2018, dia dos namorados, os jovens celebravam o amor com flores e cartões naquela escola secundária, mas tudo mudou com a chegada de Nikolas Cruz.De acordo com o jornal The Independent, Nikolas Cruz conseguiu passar despercebido no meio do pânico instalado na escola e depois fugiu. Só foi preso uma hora depois.Com apenas 19 anos já tinha 70 incidentes documentados de violência e vangloriava-se na Internet que ia ser o próximo "school shooter" (autor de tiroteios em escolas).Já durante a infância o rapaz apresentava tendências violentas e em adolescente era conhecido por matar pequenos animais. O jovem decorava os seus pertences com suásticas e desenvolveu uma fixação por armas de fogo.No ano em que frequentou a Escola Secundária Marjory Stoneman Douglas tinha confessado a outro estudante que queria lá fazer um tiroteio. Uma assistente social da escola foi notificada, mas nada foi feito. Cruz frequentou a escola entre janeiro de 2016 e fevereiro de 2017, altura em que foi expulso por comportamento violento.Recorde-se que o massacre de Parkland pressionou o debate sobre a legislação das armas nos Estados Unidos e impulsionou o movimento estudantil March For Our Lives.