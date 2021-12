Uma mulher de 27 anos foi esta sexta-feira detida por suspeitas de negligência na sequência de um incêndio numa casa em Collingwood Road, Sutton, no Sul de Londres, onde morreram quatro crianças: os gémeos Kyson e Bryson, de 4 anos, e Keyton e Logan, de três. A Scotland Yard, que está a investigar a tragédia, não revelou a relação de parentesco entre as mulher e as crianças. Segundo o Daily Mail, os meninos estavam sozinhos em casa quando os meios de socorro chegaram ao local.









De acordo com os bombeiros, as chamas consumiram, ao final do dia de quinta-feira, o piso térreo e o intermédio da habitação. Os menores foram retirados pelos operacionais e sujeitos a manobras de reanimação, mas sem sucesso. Os óbitos viriam a ser declarados já no hospital. Os 60 bombeiros que estiveram no local a combater as chamas estão a receber apoio psicológico.

Uma vizinha disse que a mãe dos meninos morava sozinha com os quatro filhos. O avô das crianças, Jason Hoath, partilhou na rede social Facebook uma foto dos quatro netos de mãos dadas durante o verão e escreveu: “Estou arrasado. Estarão sempre nos nossos corações. Meninos, amo-vos para sempre.” Os vizinhos têm-se desdobrado em homenagens, depositando flores e brinquedos no local.