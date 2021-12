Quatro crianças da mesma família morrem em incêndio numa casa em Londres

Quatro crianças morreram esta quinta-feira à noite num violento incêndio que consumiu uma casa em Sutton, Londres. Segundo adiantam as autoridades, os menores seriam da mesma família, sem indicar o parentesco entre os mesmos.Segundo os bombeiros, as chamas consumiram o piso térreo e o intermédio da habitação. os menores foram retirados do fogo pelos operacionais e sujeitos a manobras de reanimação, sem sucesso.Os óbitos foram declarados quando as crianças deram entrada no hospital.No combate ao fogo estiveram mais de 60 bombeiros. As autoridades investigam as causas do fogo e falam em "tragédia".