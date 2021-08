Queda de raios mata pelo menos 17 pessoas numa festa de casamento

Uma tempestade de relâmpagos matou pelo menos 17 pessoas e feriu mais de uma dúzia na quarta-feira, durante uma festa de casamento num barco no noroeste de Bangladesh, disseram as autoridades.O raio caiu quando o barco alcançou a margem do rio Padma, na cidade de Shibganj, no momento em que os convidados saiam do mesmo para se dirigirem à casa da noiva, disse o polícia Farid Hossain citado pela agência Reuters."Temos informação de 17 pessoas mortas e várias outras internadas no hospital", disse Hossain.Quatorze pessoas ficaram feridas, uma das quais o noivo, e foram transportadas ao hospital, disse o oficial do Corpo de Bombeiros, Meherul Islam.Todos os anos, centenas de pessoas morrem vítimas de raios em Bangladesh, que declarou este fenómeno como um desastre natural em 2016, quando mais de 200 pessoas morreram no mês de maio, incluindo 82 pessoas num único dia.A maioria das mortes geralmente ocorre durante os meses quentes de março a julho. Especialistas afirmam que o aumento destas tempestades de raios está relacionado com o desflorestamento, que levou ao desaparecimento de muitas árvores altas.