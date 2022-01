Queda de rocha mata turistas no Brasil

Quatro barcos com turistas foram atingidos no sábado por rochas que se desprenderam de um desfiladeiro no Lago de Furnas, região da cidade de Capitólio, estado de Minas Gerais. O número de mortos foi ontem atualizado para dez, depois de serem recuperados mais cadáveres das águas junto de uma cascata.Fontes oficiais confirmaram ainda a existência de 32 feridos, que receberam assistência hospitalar em três unidades de saúde. Os corpos das vítimas fatais estavam sem documentos pelo que foram encaminhados para o posto de medicina legal de Passos para identificação.Vídeos que circulam na internet, cuja veracidade já foi confirmada pelas autoridades, mostram as pedras a desprender-se do desfiladeiro e a caírem sobre as lanchas cheias de turistas. O estado de Minas Gerais está a ser atingido por chuvas torrenciais, causando a morte a pelo menos seis pessoas e deixando 16 mil desalojadas e 120 cidades em estado de emergência.