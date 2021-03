Quem é Ahmad Alyssa, o jovem sírio autor do tiroteio nos EUA que matou 10 pessoas

Ahmad Alyssa tem 21 anos e foi identificado pelas autoridades norte-americanas como o autor do tiroteio fatal para 10 pessoas num supermercado na cidade de Boulder, nos Estados Unidos. As vítimas tinham entre os 20 e os 65 anos.



Maris Herold, chefe da polícia de Boulder, disse, em conferência de imprensa, ainda não conhecer as motivações do homem para o ataque.



Ahmad Alyssa está a ser acusado de 10 homicídios em primeiro grau e as autoridades asseguram que a sua condição é estável após ter sofrido uma lesão na perna durante a detenção. Quando abandonar o hospital será levado para a cadeia de Boulder.







O procurador do condado de Boulder, Michael Dougherty, prometeu justiça e que as vítimas deste trágico crime serão sempre lembradas.



Denny Strong, de apenas 20 anos, foi a vítima mais nova deste tiroteio. Nevin Stanisic, com 23 anos, foi outro dos mortos no ataque, juntamente com Rikki Olds, de 25 anos, Tralona Bartkowiak, com 49 anos; Suzanne Fountain, de 59; Teri Leiker, com 51 anos; o agente da polícia Eric Talley, de 51 anos; Kevin Mahoney, de 61; Lynn Murray, com 62 anos e Jody Waters, de 65.