Rainha Isabel II oferece presente de Natal ao staff que custa apenas sete euros

A Rainha Isabel II já tem escolhido o presente que vai oferecer aos trabalhadores que compõem o staff do Palácio de Buckingham no Natal deste ano. E, espante-se, a oferta em questão custa qualquer coisa como sete euros e ao que tudo indica será comprada numa cadeia de supermercados inglesa (a Tesco).

A informação foi confirmada no site da família real britânica e adianta que é o repetir de uma tradição há muito instituída, e que só não se realizou no ano passado devido à pandemia de Covid-19: a monarca oferece um pudim de Natal (iguaria tradicional inglesa) a cada trabalhador, assim como um cartão com desejos de boas festas.

"Todos os funcionários da casa Real vão receber presentes de Natal da Rainha, e Sua Majestade vai entregá-los pessoalmente a alguns membros do staff no Palácio de Buckingham e no Castelo de Windsor", adianta comunicado.

"Cerca de 1500 pudins de Natal, pagos pela Rainha, vão ser distribuídos nos palácios, no posto de Correios da Corte e à polícia do Palácio. Cada pudim terá também um cartão personalizado", termina a Casa Real inglesa.