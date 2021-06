Rapariga de 14 anos violada por cinco jovens em cemitério da Bélgica

Uma adolescente de 14 anos foi violada por um grupo de cinco rapazes num cemitério em Ghent, Bélgica. As imagens do episódio foram divulgadas nas redes sociais pelo grupo e a vítima acabou por se suicidar menos de uma semana depois.

De acordo com a BBC, a menina recebeu uma mensagem a 15 de maio para se encontrar com um amigo no cemitério e, ao chegar, deparou-se com mais quatro rapazes que a agrediram e violaram.

Quatro dias depois das imagens serem divulgadas online, a vítima suicidou-se e a família só foi informada da causa por uma amiga, a quem a vítima tinha confidenciado o acontecimento.

Aos media locais, o pai confessou: "Estas imagens foram a gota de água para ela ... o mundo inteiro desabou".

Os agressores estão detidos por suspeita de violação, agressão e partilha de imagens não consentidas. Entre eles, três são menores com 14 e 15 anos e dois têm 18 e 19 anos. Dois detidos são irmãos e alguns já eram conhecidos pela polícia.