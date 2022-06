Rapaz de 15 anos detido por conduzir em contramão e provocar acidente com três mortos

Dois homens, de 28 e 49 anos, que estavam no táxi, foram declarados mortos no local.



Um passageiro de 18 anos, que estava na carrinha, morreu no hospital na manhã desta terça-feira. Outro rapaz de 17 anos, que também estava na carrinha, ficou com ferimentos graves, mas não corre risco de vida.

O jovem de 15 anos, que ia ao volante, foi detido por condução perigosa, apesar de estar no hospital com ferimentos graves.