Rapaz de oito anos morre engolido por crocodilo na Indonésia

Um rapaz de oito anos morreu após ter sido engolido por um crocodilo, enquanto nadava num rio com o irmão, na província de Kalimantan Oriental, na Indonésia.

O pai tentou salvá-lo, perseguindo o réptil e socando-o. Mas o predador só viria a ser capturado no dia seguinte (esta quinta-feira), pelos moradores, que o abriram para resgatar o corpo do jovem.

O oficial de busca e resgate indicou que a família do rapaz "costumava ir ao rio para se banhar e buscar água para cozinhar".

Este não é o primeiro incidente próximo do rio, considerado habitat dos crocodilos. Em 2018, um homem de 48 anos foi vítima dos predadores, enquanto colhia erva para alimentar gado. Os aldeões armados com facas, martelos e cassetetes massacraram 292 répteis, como vingança pela morte do homem, segundo informou a Agência Reuters.

O chefe da Agência de Conservação de Recursos Naturais da Indonésia, Manullang, explicou que "os detentores de licenças agrícolas devem proteger as áreas circundantes" por forma a evitar mais tragédias, defendendo que a espécie precisa de ser "protegida".