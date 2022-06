Rapper Hypo, ex-namorado de Emeli Sandé, esfaqueado até à morte em Londres

té ao momento, não foi feita nenhuma detenção.

O rapper Hypo foi esfaqueado e acabou por morrer durante uma discussão numa festa em Woodford, Londres, esta sexta-feira.O artista de 39 anos, cujo nome verdadeiro é Lamar Jackson e nasceu em Hackney, foi encontrado com ferimentos provocados por uma faca. Apesar dos esforços dos serviços de emergência para salvar o homem, acabou por ser declarado morto no local.Foi iniciada uma investigação relativa ao assassinato e os vestígios do crime permanecem no local. A

O detetive inspetor-chefe Laurence Smith disse: "Este ataque aconteceu numa festa e sabemos que um grande número de pessoas estava presente. Aconselho a todos que ainda não falaram conosco que se apresentem e nos digam o que viram".

Hypo namorou com a cantora Emeli Sandé durante cerca de um ano, antes de se separarem, em 2017.