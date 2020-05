Rapper Ty perde luta contra o coronavírus

O rapper britânico Ben Chijioke, conhecido como Ty, é a mais recente vítima mortal de Covid-19. O artista morreu na última quinta-feira, aos 47 anos, após um mês em internamento nos Cuidados Intensivos, em coma induzido. A doença foi contraída no final de março.Nas últimas semanas, o músico apresentava melhorias e saiu mesmo da unidade reservada aos pacientes mais graves, revelando-se esperançado na cura. Por essa altura, viu milhares de fãs, amigos e família promoverem uma angariação de fundos para o ajudar. O gesto solidário acabou em vão, com Ty a perder a luta contra o novo coronavírus, depois de o seu estado de saúde se ter agravado nos últimos dias, devido a uma pneumonia.Mundialmente conhecido, o rapper chegou a ver o seu trabalho distinguido com a nomeação do álbum ‘Upwards’ a um Mercury Prize, em 2004, que perdeu para a banda Franz Ferdinand.Em Portugal, apresentou-se em espaços lisboetas como o Mercado ou Musicbox.

