Hospital de Portimão tem piso exclusivo para doentes com Covid-19

O hospital de Portimão tem um piso exclusivo que acolhe apenas doentes infetados com Covid-19. O CM sabe que é no 6º andar desta unidade hospitalar que trabalham 111 profissionais de saúde dedicados diariamente a pessoas infetadas com o novo coronavírus.

A adaptação rápida foi a chave para criar uma nova forma de funcionamento do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) para combater o novo coronavírus. No caso do hospital de Portimão, uma das duas unidades hospitalares de referência do CHUA, foram criados no início de abril "circuitos fechados e rigorosamente separados no seu interior" destinados apenas aos doentes com Covid-19, explicou ao CM Ana Paula Gonçalves, presidente do conselho de administração do CHUA.

"Percebemos de imediato que tínhamos de criar áreas distintas", ficando os doentes positivos e os suspeitos em áreas onde estão "bem isolados", acrescentou a responsável hospitalar.

Toda a estratégia de atendimento e tratamento dos doentes começa ainda no exterior do hospital. Segundo revelou Ana Paula Gonçalves, um doente com sintomas "faz a análise e espera" num dos vários complexos pré-fabricados. Os mesmos têm "quartos individuais, WC, tudo o que é necessário". Há 10 espaços em cada complexo.

Após este processo, o doente que tiver um resultado positivo mas estiver estável vai para casa, sendo acompanhado por "uma equipa de enfermagem, através do projeto Covid-Casa" .

Quanto aos doentes com sintomas mais graves, estes ficam internados no hospital, alguns em unidades de Cuidados Intensivos, separados dos restantes pacientes que não estão infetados.

Teleconsulta é solução para outros utentes

O hospital tem apostado na teleconsulta para os utentes não Covid-19. Mas estes "devem telefonar primeiro", diz Ana Paula Gonçalves. Já os que precisam mesmo de ir ao hospital, chegam ao balcão e "têm direito a uma máscara", sendo os casos urgentes atendidos.

