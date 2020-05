Vence coronavírus ao fim de 30 dias ligado a ventilador e após sofrer dois AVC

Omar Taylor, de 31 anos, venceu o coronavírus após um mês intenso de luta ligado a um ventilador e após ter sofrido dois derrames cerebrais.O pai de duas crianças esteve às portas da morte mas conseguiu travar a fatalidade da doença e já teve alta do hospital onde esteve internado em Essex, no Reino Unido.A esposa de Omar, Kaitlyn, também ela enfermeira, revelou à imprensa britânica não acreditar que o marido sobrevivesse, tendo estado sempre à espera das piores notícias, que felizmente, não se vieram a verificar.Omar ficou doente após a sua festa de aniversário, a 13 de maio, e por precaução, decidiu colocar-se em isolamento profilático em casa da mãe. No dia 14 foi ao hospital, onde lhe foi dito que provavelmente teria uma infeção pulmonar. Voltou para casa e durante uma semana não conseguiu levantar-se da cama.A 19 de março voltou ao hospital, onde ficou internado. Três dias mais tarde, o diagnóstico confirmou-se: estava infetado com covid-19. Três dias depois foi transferido para os cuidados intensivos.Apesar do seu estado de saúde débil e do facto de um coágulo duplo sanguíneo o ter feito sofrer dois derrames cerebrais, Omar conseguiu recuperar do coronavírus, ao qual já testou negativo, e vai agora para casa para junto da família.

Mais informação sobre coronavírus AQUI.

MAPA da situação em Portugal e no Mundo.

SAIBA como colocar e retirar máscara e luvas.

APRENDA a fazer a sua máscara em casa.

CUIDADOS a ter quando recebe uma encomenda em casa.

DÚVIDAS sobre coronavírus respondidas por um médico

Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24