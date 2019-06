Reação de Christine Lagarde após ouvir Ivanka Trump torna-se viral

Ivanka Trump acompanhou o pai, Donald Trump, durante a Cúpula do G20, uma conferência que decorreu este fim de semana no Japão. A sua presença poderá não ter sido encarada com agrado por alguns líderes mundiais, em especial por Christine Lagarde.

Esta ideia surgiu após a conta oficial do Palácio Eliseu, em França, ter partilhado um vídeo na sua conta oficial, em que mostrou uma conversa de Ivanka Trump com alguns nomes da política, entre eles Emmanuel Macron, Theresa May, Justin Trudeau e Christine Lagarde.

A filha do Presidente dos EUA decidiu trocar algumas palavras diretamente com a primeira-ministra britânica, Christine Lagarde. Nas imagens, pode ver-se que a certa altura, a diretora do Fundo Monetário Internacional lançou um olhar que muitos utilizadores das redes sociais interpretaram como desprezo e de desaprovação.

Várias foram as pessoas que notaram um olhar lateral de Lagarde e alegaram, na Internet, que ela continuava sobre a sombra do pai. "O governo francês mostrou e queimou a épica Barbie" ou "a reação de Lagarde precisa de ser engarrafada e vendida com urgência" foram alguns dos comentários deixados nas redes sociais.

Ivanka Trump appears to be trying to get involved in a talk among Macron, May, Trudeau and Lagarde (IMF head).

The video is released by French Presidential palace. pic.twitter.com/TJ0LULCzyQ — Parham Ghobadi (@ParhamGhobadi) 29 de junho de 2019







Apesar do seu olhar captado em câmara, Christine Lagarde partilhou, mais tarde, uma fotografia em que aparecia ao lado da filha de Donald Trump. "A Cúpula de G20 em Osaka teve um evento especial sobre o Empoderamento das Mulheres e tive o prazer de participar com a rainha máxima, Ivanka Trump e muitos outros", escreveu no Twitter.