Recém-nascido abandonado à porta de hospital em El Salvador

Um bebé recém-nascido foi encontrado dentro de uma caixa de cartão ainda com o cordão umbilical preso à porta de um hospital em San Francisco Gotera, em El Salvador. Os médicos acreditam que a criança tivesse apenas algumas horas de vida quando foi encontrado.Foram os seguranças do hospital que ouviram o choro do bebé cerca das 2h00 desta terça-feira e o encontraramO bebé, que foi nomeado Diego Antonio pela equipa médica, foi deixado à porta do hospiram embrulhado num cobertor. A criança encontra-se saudável e espera agora ser registado para, posteriormente, ser levado para um orfanato uma vez que a mãe não foi encontrada.Os serviços sociais de El Salvador estão agora a trabalhar para começar os processos de adoção numa esperança de encontrar uma família permanente para Diego.