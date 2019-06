Reconstituição do acidente que matou o futebolista Reyes mostra velocidade alucinante

O veículo despistou-se e embateu numa vala: "O carro saiu pelo ar... Íamos a voar", revelou Juan Manuel Calderón, numa citação revelada pelo jornal espanhol El Mundo.







Reyes seguia ao volante do seu Mercedes S550 Brabus. O excesso de velocidade terá sido a causa do acidente de viação que tirou a vida ao futebolista, que atualmente alinhava pelo Extremadura, da 2.ª divisão espanhola.



Na viatura de alta cilindrada seguiam três pessoas: José Antonio Reyes, de 35 anos, e um primo, de 23, que morreram no local. Juan Manuel Calderón foi encaminhado para o hospital.



O funeral de Reyes teve lugar no passado fim de semana, em Utrera, depois de o seu corpo ter estado em câmara ardente no estádio Sánchez-Puzjuán, em Sevilha.



José Antonio Reyes, representou, entre outros, o Sevilha, o Benfica e o Arsenal.

Utrera, Espanha.As imagens mostram como tudo aconteceu após o primo do futebolista, que chegou a jogar pelo Benfica, ter revelado os momentos assustadores vividos dentro do Mercedes S550 Brabus que seguia a 237 km/hora no momento da tragédia.