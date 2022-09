A segunda tentativa de lançamento da missão Artemis I, o primeiro passo para o regresso das viagens tripuladas à Lua, está marcada para as 19h17 desta sexta-feira (hora de Portugal Continental), mas o sucesso não está garantido. Os problemas detetados a 29 de agosto, na primeira tentativa de colocar no espaço o SLS – Space Launch System, o foguetão mais potente da NASA desde o Saturno V, que levou astronautas americanos ao único satélite natural da Terra entre 1969 e 1972, poderão repetir-se, nomeadamente o sobreaquecimento de algum dos motores do foguetão.









Ver comentários