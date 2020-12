Regulador Europeu deverá aprovar vacina Pfizer contra a Covid-19 a 23 de dezembro

A Agência Europeia de Medicamentos (AEM) deverá emitir um parecer positivo relativamente à vacina contra o novo coronavírus da Pfizer/BioNTech já no dia 23 de dezembro, avança a agência Reuters.



A AEM já tinha previsto terminar a revisão do pedido formal para "autorização condicional" da Pfizer antes do dia 29 de dezembro.

