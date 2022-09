O Rei Carlos III foi este sábado oficialmente anunciado chefe de Estado do Canadá, numa cerimónia em Otava, na província de Ontário.

Carlos de Inglaterra tornou-se automaticamente rei quando a Rainha Isabel II morreu, na quinta-feira, mas só neste sábado foi oficialmente proclamado, numa cerimónia em Londres.

Horas depois, o Canadá deu idêntico passo cerimonial e constitucional, fundamental na introdução do novo monarca no país, como noticiam as agências internacionais.