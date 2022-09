"Prometo seguir o exemplo de amor e serviço da minha mãe": Rei Carlos III fala pela primeira vez ao país

Grupo de conselheiros





Carlos III presidiu o Conselho Privado e começou por ler uma declaração pessoal sobre a morte da mãe, Isabel II, que considerou "uma perda irreparável" e prometeu seguir o exemplo "de amor e serviço".O Rei leu e assinou um juramento onde prometeu zelar pela segurança da igreja escosesa. Também Camilla assinou o documento e é agora oficialmente Rainha Consorte.

Cerimónia de proclamação do novo rei britânico está a decorrer, na manhã deste sábado, no Palácio de St. James, residência principal do monarca, em Inglaterra. É a primeira vez, na história do Reino Unido, que esta cerimónia é transmitida em direto na televisão.já assinou a proclamação, incluindo o novo príncipe de Gales, William, a rainha Consorte, Camilla e a primeira-ministra britânica, Liz Truss.Na segunda parte da cerimónia