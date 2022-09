14 frases de Isabel II que marcaram reinado de 70 anos

Nascida Elizabeth Alexandra Mary Windsor, nunca deu uma entrevista durante os 70 anos de reinado, mas foi uma voz poderosa e ativa para o povo na II Guerra Mundial, no conflito com a Irlanda e em trágicas mortes de familiares, como a da Princesa Diana e do Príncipe Filipe.



1947, discurso no seu 21º aniversário, transmitido pela rádio da Cidade do Cabo, África do Sul.





"As cerimónias a que assistiu hoje são antigas, e algumas das suas origens estão veladas nas brumas do passado. Mas o seu espírito e o seu significado talvez nunca tenham brilhado ao longo dos tempos mais do que agora. Com toda a sinceridade, comprometi-me a vos servir, pois muitos de vós estão comprometidos em me servir. Ao longo de toda a minha vida e com todo o meu coração, esforçar-me-ei por ser digna da vossa confiança".

Na coroação, em 1953.

Primeira transmissão em televisão da mensagem de Natal, em 1957.

"O que vos digo agora, como vossa rainha e como avó, digo do meu coração... Ninguém que tivesse conhecido Diana jamais a esquecerá. Milhões de outros que nunca a conheceram, mas sentiram que a conheciam, irão recordar-se dela. Acredito que há lições a tirar da sua vida e da extraordinária e comovente reação à sua morte. Partilho da vossa determinação em acarinhar a sua memória."

1997, discurso transmitido após morte da princesa Diana.



"O meu marido tem sido a minha força e o meu apoio todos estes anos, e tenho para ele uma dívida maior do que ele alguma vez reivindicaria."



1997, homenagem ao príncipe Filipe nas bodas de ouro.





"O luto é o preço que pagamos pelo amor."

Sobre os atentados terroristas de 11 de setembro, de 2001, nos EUA.





"Ao recordar o sofrimento atroz de ambos os lados, reconhecemos o quão preciosa é a paz que edificamos na Europa desde 1945."



2004, visita à Alemanha.





"Não conheço uma fórmula única para o sucesso. Mas ao longo dos anos tenho observado que alguns atributos de liderança são universais e têm muitas vezes a ver com encontrar formas de encorajar as pessoas a combinar os seus esforços, os seus talentos, o seu entusiasmo e a sua inspiração para trabalharem em conjunto."



2010, discurso na Assembleia geral das Nações Unidas.





"A todos aqueles que sofreram como consequência do nosso passado conturbado, estendo os meus sinceros pensamentos e profunda simpatia. Com o benefício da retrospectiva histórica, todos podemos ver coisas que desejaríamos que tivessem sido feitas de forma diferente ou que não tivessem sido feitas."



2011, visita à Irlanda.





"É um gosto abrir hoje a exposição da Era da Informação no @ScienceMuseum e espero que as pessoas desfrutem da visita. Elizabeth R."



2014, primeiro tweet.





"Embora já tenhamos enfrentado desafios antes, este é diferente. Desta vez, juntamo-nos a todas as nações do mundo num esforço comum, usando os grandes avanços da ciência e a nossa compaixão instintiva para curar. Teremos êxito — e esse êxito pertencerá a cada um de nós."



Abril de 2020, em plena pandemia da Covid-19.





"Hoje, por ocasião do meu 95.º aniversário, recebi muitas mensagens. Enquanto família, estamos num período de grande tristeza, tem sido muito reconfortante ver e ouvir as vossas homenagens ao meu marido, vindas do Reino Unido, da Commonwealth e de todo o mundo."



2021, no 95.º aniversário.





"Quando se trata de como marcar setenta anos como vossa rainha, não há um guião a seguir. É realmente uma estreia... Continuo empenhada em servir-vos o melhor que posso, apoiada pela minha família."



2022, no último dia do Jubileu de Platina.