O Governo britânico revelou que está a trabalhar em conjunto com a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte para delinear um plano que permita aliviar as restrições durante a época natalícia.









O alívio das medidas foi entretanto confirmado por Downing Street, a residência oficial do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que vai anunciar o programa de forma detalhada durante o dia de hoje, nomeadamente a pausa em algumas das limitações de cariz social entre 22 e 28 de dezembro. O plano vai também marcar o regresso do sistema por três níveis de restrições com início a 2 de dezembro.

O ministro das finanças, Rishi Sunak, afastou ontem a possibilidade de um Natal “normal”, mas adiantou que o governo estava a explorar formas de facilitar reuniões familiares. Sunak anunciou também um reforço suplementar de 3,36 mil milhões de euros para o Serviço Nacional de Saúde. n * com agências



início de vacinação em dezembro nos eua



O líder do programa norte-americano de vacinação contra a Covid-19, Moncef Slaoui, revelou que os primeiros americanos a receber a vacina podem vir a recebê-la já no dia 11 de dezembro. “O nosso plano é distribuir as vacinas para os centros de imunização, em menos de 24 horas após a aprovação dos fármacos .”





vacinação em espanha arranca em janeiro



O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou que a campanha de vacinação no país vai arrancar em janeiro e que para isso, vão existir 13 mil centros onde as pessoas vão poder ser vacinadas. Sánchez acrescentou ainda que espera ter a maioria da população vacinada no primeiro semestre do ano.